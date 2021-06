Eerste padelbanen van Schijndel zijn in aantocht

VIDEO Ook Schijndel krijgt banen voor ‘sexy’ sport padel

19 januari SCHIJNDEL - Padel geldt als de snelst groeiende sport in het land, maar in Schijndel kun je het nog niet spelen. Daar komt binnenkort verandering in; Tennisvereniging De Hopbel gaat drie padelbanen aanleggen. En in Meierijstad zijn mogelijk meer banen op komst.