Eerste robotarm voor knie en heup staat in Schijndel

Video Motorcros­sers krijgen tijdens training in Autotron 'supercross­tips’: ‘Die adrenaline­kick; blijf ik erop of ga ik eraf’

23 december ROSMALEN - ,,Ik houd ervan om ‘hard’ te gaan. Dat motorgeluid? Super!” Wouter (10) uit Sint-Michielsgestel volgt de supercrosstraining op de voet. Hij zit met broer Floris (12) en zijn vader op de tribune in het Autotron. Ongeveer 160 motorcrossers trainden dit weekeinde met of zonder begeleiding op het ruim 400 meter lange zand- en kleicircuit in Rosmalen.