Eerste schooldag in Gemonde, natuurlijk heel spannend, maar ook spetterend, fris en fruitig

GEMONDE - Voor veel 4-jarigen – en hun ouders – was 6 september een spannende dag: voor het eerst naar school. Dat was ook in Gemonde zo. Enkele kinderen uit de Randstad stroomden maandag ook nog in.

Om 14.15 uur stroomt de Gemondse basisschool Sint Lambertus weer leeg. Ingrid Gergis staat op het schoolplein op haar zoontje James te wachten. Hij is net 4 jaar. Zijn schoolcarrière is vandaag begonnen. ,,Thuis had hij er al zin in. Eenmaal op school vanochtend vond hij het toch wel spannend”, vertelt zijn moeder. ,,Zijn oudere broer zit hier al op school Dat scheelt natuurlijk wel. Bovendien zat James hier op de kinderopvang en ging hij al een paar keer bij de kleuters kijken.”

Gemoedelijke school

Gergis kijkt naar het eerste groepje leerlingen dat het plein oploopt. ,,Iedereen kent hier de kindjes van de kinderopvang. Het is een gemoedelijke school. Zeker weten dat James het vandaag naar zijn zin heeft gehad. Toen ik vanochtend de klas verliet, zat hij al te kleuren.” Even later komt haar zoontje eraan. Hij krijgt de onvermijdelijke vraag: ,,Hoe was het?” Hij knikt: ,,Leuk.”

Even verderop staat de grootmoeder van Vyk. ,,Ontzettend leuk om dit te doen, een voorrecht. Vyk is er echt aan toe.” Even later holt ze naar haar oma toe. ,,Het was heel leuk! En nee, ik vond het niet spannend.”

Directeur Linsey van Gansewinkel loopt over het schoolplein. Ze knoopt her en der gesprekjes aan met leerlingen om te vragen hoe de eerste dag is bevallen. ,,Het is spannend voor de nieuwkomers, maar ook voor leerlingen die ergens anders vandaan komen. Jarenlang was de trend dat mensen naar de stad trokken. Nu is het omgekeerd: mensen uit de stad gaan naar landelijke gebieden. Dat is in Gemonde ook op school te zien. We kregen al wel mensen uit Den Bosch en omliggende dorpen zoals Boxtel. Nu komen de mensen van nog verder weg. Er zijn bijvoorbeeld twee gezinnen uit Utrecht en Voorburg hiernaartoe verhuisd.”

Corona was voor Jan Meijer de reden om vanuit Voorburg naar Gemonde te verhuizen. Hij staat op zijn zoon Olivier (9) en dochter Nienke (8) te wachten. ,,Mijn vrouw werkt bij de TU Delft. Ik werk in Den Haag. Als je daar vijf dagen per week naartoe moet, is dat niet haalbaar. Door corona werken we allebei nog maar twee dagen buitenshuis en kan het dus wel. Nu wonen we in een heerlijke woonboerderij met grote tuin.”

Olivier en Nienke komen de school uit. Ze zijn zichtbaar tevreden. ,,Het was hier een stuk leuker dan op de oude school”, vindt Olivier. ,,Daar waren ze veel strenger.” Meijer reageert grinnikend: ,,Dat komt hier vast ook nog wel.”

Spetterend begin

De dag begon letterlijk spetterend voor de leerlingen van basisschool Sint-Lambertus. ,,Met acht bogen hadden we een wasstraat nagemaakt, volgehangen met schuursponsjes en douchegordijnen”, lacht Van Gansewinkel. Tussen de bogen stonden de leerkrachten met schorten die de leerlingen een ‘douche’ gaven. ,,Hiermee gaven we aan dat we de eerste schooldag ‘fris en fruitig’ wilden beginnen. En natuurlijk was het ook een knipoog naar de coronamaatregelen.”