Eerste tijdelijke huurhuizen ‘landen’ in Schijndel

Van 100 naar 5 kilo restafval per jaar per inwoner? In Boxtel zijn ze ervan overtuigd dat het lukt: ‘Maar nog lange weg te gaan’

12 december BOXTEL - Het ultieme doel is nog altijd helder: in 2030 is de jaarlijkse aan huis op te halen hoeveelheid restafval per persoon per jaar in Boxtel nog vijf kilogram. Maar hoe in vredesnaam realiseer je dat ambitieuze doel? Overtuigen en afdwingen zijn daarvoor de sleutelwoorden. Met in april een nieuwe stap, dan wordt de grijze kliko nog maar een keer per maand opgehaald.