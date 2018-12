Eerste woningen De Hofmeester Haaren opgeleverd

Inbraak op terrein stichting Voedsel­tuin Boxtel: gereed­schap gestolen

18 december BOXTEL - Stichting Voedseltuin in Boxtel is zwaar gedupeerd door een inbraak op het terrein van de Kleine Aarde (Dommeloord 25) waar de stichting sinds begin vorig jaar is gevestigd. Een zeecontainer met gereedschap is opengebroken.