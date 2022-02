Eetcafé De Deugniet niet meer open

Schijndel krijgt een ‘spa’ voor auto’s

SCHIJNDEL - Een geautomatiseerde wasstraat voor auto’s, vier wasboxen en een overdekt stofzuigerplein. Deze zijn straks te vinden in Carwash Schijndel aan de Nieuwe Eerdsebaan 2 in Schijndel. ,,We verwachten in het laatste kwartaal van dit jaar open te gaan”, zegt Roel Hendriks.

7 februari