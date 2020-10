Effecten coronacrisis op schulden pas in 2021 verwacht

Sterker nog, in de eerste helft van dit jaar daalde het aantal vragen om hulp bij schulden. ,,Hoewel mensen, vooral ZZP’ers, zonder baan kwamen te zitten, daalde het aantal meldingen”, zei een beleidsmedewerker van Meierijstad donderdagavond tijdens een informatieve avond over armoede en schulden. ,,Dat had volgens ons te maken met de lockdown, waardoor veel mensen contacten probeerden te vermijden. Nu zien we dat het aantal meldingen weer oploopt. Maar de echte stijging verwachten we pas in 2021.”

Een van de projecten waarmee Meierijstad armoede wil bestrijden is Vroeg Eropaf. Hierbij gaat de gemeente al in een vroeg stadium af op mensen met geldproblemen. Vroeg Eropaf is een landelijk project, waarbij gemeenten samenwerken met woningcorporaties, energieleveranciers en zorgorganisaties. Deze organisaties kunnen de gemeente wijzen op mensen die met geldproblemen kampen.

Volledig scherm Mieke Bosch, armoede-ambassadeur van Meierijstad tijdens de informatieve avond over armoede en schulden in Sint-Oedenrode. © BD In de eerste helft van dit jaar kreeg Meierijstad via Vroeg Eropaf 163 meldingen binnen, vooral via energieleveranciers. ,,Het duurt vaak heel lang voordat mensen hulp zoeken als zij schulden hebben”, aldus Mieke Bosch, armoede-ambassadeur van Meierijstad. ,,Het kan zelfs vijf tot zeven jaar duren voordat zij hulp zoeken. Met Vroeg Eropaf proberen wij die mensen eerder in beeld te krijgen. Als je er snel bij bent, kun je deze mensen veel beter helpen.”

Vroeg Eropaf wil voorkomen dat mensen complexe schulden krijgen, die ertoe kunnen leiden dat mensen uit hun huis worden gezet of dat gas, water en licht worden afgesloten. ,,Mensen ervaren echt veel stress van schuldproblemen", aldus Bosch. ,,Zij moeten soms kiezen tussen boodschappen halen of het schoolreisje van hun zoon of dochter betalen. Of de huur betalen of toch maar de zorgverzekering.”

In sommige ernstige gevallen schakelt de gemeente het Centrum voor Trajectbegeleiding en Bemoeizorg in. ,,Als wij in beeld komen gaat het vaak om mensen met verslaving of psychische problemen”, aldus woordvoerder Ton van der Heijden. ,,We zien soms schrijnende gevallen, denk aan vervuiling of 20 kratten bier in een appartement.”

Meierijstad heeft naast Vroeg Eropaf nog diverse projecten voor schuld- en armoedebestrijding, zoals budgetcoaching en een financieel spreekuur voor leerlingen van ROC De Leijgraaf in Veghel. Ook voor kinderen uit arme gezinnen bestaan regelingen, zoals financiële hulp voor zwemlessen of bij de aanschaf van computers. Hier maken jaarlijks zo’n 100 kinderen uit Meierijstad gebruik van.