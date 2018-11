Einde aan verkeersergernissen: Rechterstraat Boxtel wordt aangepakt

BOXTEL - Het is een van Boxtels grootste verkeersergernissen. De soms letterlijk botsende belangen van fietsers en voetgangers in het smalle deel van de Rechterstraat.

Over de grote verkeersprojecten, zoals de verbreding van de Keulsebaan, gaat het regelmatig in Boxtel. Maar zowat dagelijks staat de situatie in met name het smalle deel van de Rechterstraat in het centrum ter discussie. In, maar vooral buiten de Boxtelse raadszaal.

Irritatie

In dat smalle stukje centrum voor de deur van de Hema botsen voetgangers en fietsers (en brommers) soms letterlijk en dat is velen een doorn in het oog. Ook in dat van verkeerswethouder Herman van Wanrooij. ,,Wandelaars ergeren zich aan fietsers, die zich omgekeerd weer irriteren aan de voetgangers", weet de wethouder.

De reconstructie van de nabijgelegen Markt grijpt Van Wanrooij aan om ook te kijken naar een betere regulering in de Rechterstraat. In het gewraakte stuk al autovrij. ,,Als de Markt dadelijk klaar is, dan wordt een groter deel van het centrum voetgangersgebied. Dat geeft ons de kans om naar dit probleem te kijken."

Als het plein inderdaad volgens planning vanaf 15 december een ander aanzien heeft, dan wordt de rijrichting voor autoverkeer omgedraaid en kan de Markt alleen nog via de Rechterstraat op vier wielen worden bereikt. ,,Dat betekent meteen dat een groot deel van de Rechterstraat en de Kruisstraat voetgangersgebied worden. En het dus al veiliger en overzichtelijker wordt."

‘Toegang’