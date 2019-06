Eindelijk concreet plan voor woonwijk: bouw van 80 huizen in Liempde start in 2020

Contro­leurs stuiten op afvaldum­pin­gen en onleesbare kentekens in buitenge­bied Meierij­stad

25 juni Afvaldumpingen, crossmotoren met onleesbare kentekenplaten, niet-aangelijnde honden en een wandelaar op verboden terrein. Dat is in een notendop het resultaat van een niet aangekondigde, grote controleactie die boa's en handhavers zaterdag uitvoerden in het buitengebied van Brabantse gemeente Meierijstad.