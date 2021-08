Eindelijk een georganiseerde wandeltocht: de helft minder deelnemers, maar het mag weer

In mei werd hij afgelast, maar zondag was het raak. Na een jaar coronastilstand werd de Kampinatocht van de Boxtelse Wandelsportvereniging De Keistampers weer gehouden. Iedereen blij.

Ruim voor acht uur ’s morgens staat Ewa van de Haar uit Elshout al in de startblokken. ,,Ik kom uit de nachtdienst en ben alleen even thuis geweest om andere kleren aan te trekken en de hond op te halen.”

Achter haar loopt Sjef Fuchs uit Meijel de aula in van het Jacob Roelandslyceum, de vertrek- en finishlocatie. ,,In coronatijd heb ik veel gewandeld, maar juist die georganiseerde wandeltochten miste ik omdat je dan meer mensen ontmoet. En je komt oude bekenden tegen.”

Zijn ‘oude’ bekende Thea Koolen knikt. ,,We komen elkaar net tegen. Sjef heeft net als ik een wandelmaatje en we beginnen de tocht met zijn vieren. Dat de tocht is uitgesteld heeft ook een voordeel: de hei bloeit nu.”

Paarsgekleurde heide

En daar genieten de wandelaars van, die een uur na hun vertrek langs dierenpension Het Loo de paarsgekleurde Kampina op lopen. Voor Hennie van Roessel is dat exact een uur na zijn vertrek. ,,Ik wandel het liefst alleen, in mijn eigen tempo. Heerlijk die stilte om je heen, en de fluitende vogels. Ik heb helemaal geen zin in iemand naast me die aldoor praat.”

Her en der wandelen kleine groepjes, en veel mensen in hun eentje. Minder dan andere jaren. ,,Gewoonlijk hebben we zo’n zeshonderd deelnemers en nu de helft schat ik”, vertelt Gerard Spijkers, secretaris van De Keistampers. In de aula deelt hij de uitgeprinte wandelroutes uit.

,,We hebben uiteraard te maken met coronaregels. Dus maar één dag in plaats van twee. En de mensen kunnen wel koffie krijgen vóórdat ze gaan wandelen, maar achteraf niet, om te voorkomen dat ze blijven hangen. En iedereen moet een zitplaats hebben, op anderhalve meter van elkaar. Verder zijn de in- en de uitgang nu aan weerskanten van de aula zodat er doorstroom is. De veertig kilometer gaat overigens niet door, want die is bedoeld als training voor de Vierdaagse.”

‘Dan maar dertig’

En juist de veertig kilometer is Marco Kesseboom uit Vlaardingen op het lijf geschreven. ,,Dan maar dertig. In coronatijd heb ik ook veel gewandeld. Onder meer bestaande routes met aftandmeten.nl.”

Vóór hem wandelt Irene Zölner in marstempo met haar teckel Zola. ,,Het is nog schraalhans met het aanbod van georganiseerde wandeltochten. Erg fijn dat deze doorgaat. Ik heb meegedaan aan een algemeen gezondheidsonderzoek van het Radboud en daaruit bleek dat ik afgelopen jaar toch 940 kilometer heb gelopen. Viel me mee.” Vera Rouppe van der Voort uit Eindhoven hield het bij zeven kilometer. ,,Fijn zo’n georganiseerde tocht, want ik heb helemaal geen richtingsgevoel.”