Eindelijk heeft Timo eigen stulpje: heel belangrijk voor iemand met Down

BOXTEL - Dolgelukkig is Timo Croonen (22), met zijn splinternieuwe appartement in de verbouwde pastorie in Boxtel. Dat je ook met het syndroom van Down prima op eigen benen staan, bewijst hij over anderhalve maand, op 1 juli, want corona vertraagde de boel. Nu alleen nog even die tv ophangen.

Aan de buitenkant lijkt de pastorie aan de Baroniestraat in Boxtel nauwelijks aangeroerd. Behalve dan dat het pand weer prachtig in de lak staat. En dat was precies de bedoeling van dit Rijksmonument.

Er mocht heel veel niet. En toch hebben bouwbedrijf Hazenberg, woonstichting JOOST en een externe bouwbegeleider het voor elkaar gekregen om in de pastorie zeven mooie, grote woonappartementen te maken voor jongeren met een beperking.

Verhuisdozen uitpakken

Timo is een van de nieuwe bewoners. Samen met zijn moeder Maaike Croonen uit Rosmalen laat hij vast zien waar hij komt te wonen. De aanbouw op de eerste verdieping had zijn voorkeur.

,,Omdat het knus is, met een mooie houten dakconstructie die de woonkamer siert", zeggen ze. Timo staat te popelen om de verhuisdozen al uit te pakken en ziet zich al op zijn nieuwe bankje naar de tv kijken.

Corona

,,We zouden op 1 mei beginnen hier met zes bewoners", zegt zijn moeder Maaike. ,,Maar door de corona-maatregelen is dat uitgesteld naar 1 juli. Er is plek voor zeven bewoners. We zijn nu met zes. Dus als nog iemand wil aanhaken, dan kan dat. Die moet wel een beroep kunnen doen op een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP VG4). Dat is een voorwaarde om de begeleiding gezamenlijk mee in te kopen.”

Quote Door de corona-maatrege­len is dat uitgesteld naar 1 juli. Er is plek voor zeven bewoners. We zijn nu met zes Maaike Croonen

Tussen 1 mei en 1 juli bewonen familieleden van de bewoners nu tijdelijk het pand. ,,Dat leek ons wel veiliger. Alhoewel er nog apparatuur in huis staat, houden we zo een oogje in het zeil. Zo voorkomen we diefstal.”

Broodtrommels vol!

De begeleiding aan de bewoners wordt geleverd door Home Instead. ,,Begeleiders zijn hier dan in de ochtend om samen met bewoners te ontbijten en te zorgen dat de broodtrommels vol zitten. De bewoners gaan daarna naar hun werk of dagbesteding. Als ze later in de middag terugkomen, zijn de begeleiders er ook. Dan bepalen ze wat ze 's avonds voor eten maken. We hebben een gezamenlijke woonkamer en eetruimte bij de keuken. Alles bij elkaar dus een heel huiselijk en geborgen sfeertje voor de bewoners. Wie wil kan zich gewoon in het eigen appartement terugtrekken.”

Buurman wordt belangrijk

De huur betalen de bewoners van hun inkomen of wajong-uitkering. Die betalen ze aan JOOST, waarvan de Stichting Woongewoon huurt. De ouders van de jongeren hebben allerlei commissies in het leven geroepen, zoals een tuincommissie die de inrichting van de tuin doet, samen met de bewoners. Een buurtcommissie onderhoudt straks warme contacten met de naaste buren in de straat. ,,We willen met hen een fijne band opbouwen en ze af en toe uitnodigen.”

Volledig scherm De jongeren komen uit alle windstreken. Een uit Rosmalen, een uit Vught, een uit Vlijmen, een uit Boxtel, een uit Liempde en een uit Eindhoven. © Jan Zandee

Videobellen en toch altijd iemand bereikbaar

De jongeren komen uit alle windstreken. Een uit Rosmalen, een uit Vught, een uit Vlijmen, een uit Boxtel, een uit Liempde en een uit Eindhoven. In de nachtelijke uren is er, zeker in de beginperiode elke nacht een slaapwacht. ,,Alle jongeren gaan vanuit thuis nu voor het eerst zelfstandig wonen. Dan geeft het een geborgen gevoel als ze ’s nachts aan de deur van de begeleider kunnen aankloppen als er wat is. Dat is ook voor de gemoedsrust van de ouders fijn. Ook al kun je videobellen of op een andere manier contact hebben. Persoonlijke nabijheid is fijner.”

Quote Het een geborgen gevoel als ze ’s nachts aan de deur van de begeleider kunnen aankloppen als er wat is Maaike Croonen

Verkeer

De ingang van de woongroep komt aan de achterkant, vanaf de binnenparkeerplaats. ,,Op die binnenplaats kan iedereen met een taxi of eigen vervoer vertrekken naar het werk of de dagbesteding. Dat is veiliger dan via de voordeur meteen in het drukke verkeer.”