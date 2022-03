Eindelijk weer feest in manege Schijndel: Jan Biggel, Rowwen Hèze en BZB zijn in aantocht

Carnaval TERUGLEZEN | Prinsen uitge­zwaaid bij einde carnaval, Oeteldonks symbool Knillis ‘begraven’

In dit artikel lees je ons liveblog over vijf dagen carnaval in Brabant terug. Na twee jaar geen carnaval door corona trokken dit jaar weer veel feestvierders de steden en dorpen in om feest te vieren.

2 maart