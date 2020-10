Eindhovenaren aangehouden na stelen zitmaaier in Sint-Oedenrode

Video Felle brand in berg afval bij recycling­be­drijf in Boxtel

8:25 BOXTEL - De brandweer is maandagavond kort voor middernacht gealarmeerd voor een brand in een gebouw aan de Industrieweg in Boxtel. Eenmaal daar werd al snel duidelijk dat de hulpdiensten een paar honderd meter verderop moesten zijn, bij een recyclingbedrijf aan de Schouwrooij. Daar stond een grote berg met afval in lichterlaaie.