Elde College Gestel wil lekker in het groen blijven ‘wonen’

SINT-MICHIELSGESTEL - Sam van Heeswijk uit Schijndel en Daan de Goey uit Vught hebben zich opgeworpen als ambassadeurs van het Elde College in Sint-Michielsgestel. Bulkend van enthousiasme klopten ze op de deur van de directeur: ,,Of we een magazine en film mogen maken over onze school?” Die zijn er nu.

Ze hadden het in hun lange loopbaan in het onderwijs nog nooit eerder meegemaakt. Eric van den Boogaard (teamleider) en Gerard Spijkers (directeur van het Elde College in Sint-Michielsgestel) vonden het dan ook heel apart dat twee leerlingen van de Havo-T brugklas op de stoep stonden om een film en magazine over de school te maken.

Spannende overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs

,,Het is voor heel veel kinderen een spannende overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Daarom dachten we dat het wel erg leuk is als leerlingen zelf laten zien hoe onze school eruit ziet en wat je er kan doen voor je loopbaan”, zegt Spijkers.

Van den Boogaard vult aan: ,,Deze leerlingen rijden elke dag scholen in hun eigen gemeente voorbij. Dat zegt wat over wat ze hier zoeken en vinden. Sam en Daan hebben allebei veel interesse in musicals en zijn niet bang om de schijnwerpers op te zoeken. Wij vonden hun idee zo leuk dat we hen dit ‘leerproject’ van harte gunden. Ze kregen daarbij professionele hulp van een filmmaker en ondersteunden het maken van hun magazine.”

School voelde meteen goed aan

Daan de Goey uit Vught vindt dat veel meer kinderen moeten weten hoe ‘gaaf’ zijn school is. ,,Toen ik hier voor het eerst binnenliep, voelde dat erg goed. Zeg maar als thuis komen. De school is niet groot, maar 370 leerlingen. Iedereen kent elkaar. Je maakt snel vrienden en we hebben allerlei samenwerkingsvormen die ik leuk vind.”

Tevreden over 75 minuten-lessen

Sam van Heeswijk uit Schijndel rijdt ook elke dag kilometers om in Gestel naar school te gaan. ,,Je krijgt hier 75 minutenlessen. Erg fijn. Dan heb je maar een stuk of vijf vakken per dag. Vaak kun je in de les nog aan je huiswerk werken. En we werken in blokken van een aantal weken. Zo kun je de diepte in met die vakken tijdens die weken dat ze duren en rond je ze ook helemaal af. Dat is een fijne structuur. Bovendien heb je hier ‘Elde-uren’. Zo kun je extra lessen krijgen in vakken waar je niet goed in bent. Maar je kunt ook een vak kiezen dat je nog nooit hebt gehad en waar je iets van wilt ontdekken.”

Lokaal 48, dat is nog saai

Samen noemen ze nog een hele trits aan leuke dingen op school. Lekker sporten op grote velden buiten, de gezellig ingerichte aula. Maar kritiek is er ook wel. ,,Lokaal 48, poeh, dat is erg saai. Daar willen we graag meer gezelligheid.”

Lekker blijven zitten in het groen

Directeur Spijkers wil daar dit jaar nog wel aandacht aan schenken. En samen met Eric van den Boogaard wil hij bij de gemeente Sint-Michielsgestel een lans breken om nieuwbouw op de Kapelbergstraat over een paar jaar gestalte te geven. Verhuizen naar een nieuwe locatie op het SCI-terrein of een locatie bij Kentalis zien ze niet zitten. ,,Wij zitten hier prachtig, lekker in het groen. Heel veilig qua verkeer voor onze leerlingen”, aldus Van den Boogaard. ,,Biologielessen doen we vaak buiten. Je zit meteen tussen de bloemen, planten, bomen en dieren hier in het buitengebied.”

Samenwerken met heemkunde voor tentoonstelling over gijzelaars

Als de nieuwbouw er komt, dan is dat ook een moment om verdere verbindingen aan te gaan met allerlei clubs en instellingen om de onderwijsruimte ook in de avonduren goed te benutten. ,,We doen al allerlei mooie projecten. Zo werken we nu samen met de heemkunde aan de tentoonstelling in de Beekvlietboerderij over de Gijzelaars van Gestel. Leerlingen helpen met het maken van beeldpresentaties.”

Tal van andere projecten