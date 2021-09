Elektrische deelauto ook in Gestel de weg op: voorlopig drie auto's voor 25 belangstellenden

Suppen: dikke pret op een wiebelende, ‘natte evenwichts­balk’

20 september DEN BOSCH - Allemaal op de sup. Steeds meer bedrijfs- en familie-uitjes eindigen met een natte zwembroek in de Dieze, Stadsdommel of Ertveldplas in Den Bosch. Ook op de Boxtelse Dommel en de Zandmeren in Kerkdriel is suppen (stand up paddling) een rage geworden. Hoog tijd om zelf met een peddel de opblaasplank op te springen om de lol ervan te ontdekken.