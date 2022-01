Elf aanhoudingen en zeven huiszoekingen in groot drugsonderzoek in en rondom Waalwijk

‘We snappen dat Boxtel stop zegt met winterter­ras, maar in horeca is de nood heel erg hoog’

BOXTEL - Het was een heel leuk idee. Een winterterras met een koffie to go, glühwein of een schaaltje bitterballen en ondertussen een vuurkorf met haardblokken die aangenaam branden. Vijf Boxtelse horecazaken startten er afgelopen vrijdag mee.

11 januari