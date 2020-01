Elf bijeneters gestolen uit BestZOO

Tijd voor de open dagen in vmbo, een stroming zo groot en toch zo miskend

16 januari BOXTEL/DEN BOSCH - ‘Restonderwijs’, ‘een school voor andermans kinderen’: het vmbo kampt met een imagoprobleem. Ten onrechte zeggen de scholen. ,,Zonder techniek zouden we nu naakt rondlopen.’’ En de ouders die deze weken de open dagen bezoeken. ,,Als je kind lekker in zijn vel zit op school, is het goed.’’