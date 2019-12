Elk jaar bouwt Theo weer aan zijn kersthuis vol cola

Snelfiets­pad Den Bosch-Eindhoven laat nog wel even op zich wachten

14:35 DEN BOSCH - Wie lekker vlot van Den Bosch naar Eindhoven wil fietsen of andersom, moet nog even geduld hebben. Waar de snelfietsroute F2 straks loopt, is inmiddels wel duidelijk, maar de verdere uitwerking door de vijf betrokken gemeenten, inclusief kostenplaatje, vraagt nog wel even tijd.