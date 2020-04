Emmaus in Helvoirt wil coronapatiënten opvangen voor Jeroen Bosch Ziekenhuis, indien nodig

Vanuit je luie stoel de natuur in: ideaal en veilig in coronatijd

10:23 DEN BOSCH - Als het coronavirus ons dan toch verplicht thuis houdt, wat is er dan leuker om vanuit je luie stoel de natuur in te gaan? Monique Moors van Rombus Natuurfilms maakt dat mogelijk met filmpjes uit onder meer natuurgebieden in de regio Den Bosch. Overal in Nederland liet ze trouwens de camera draaien: en zo ontstond ‘Dwaalfilm.eu’ met meer dan 300 korte natuurfilmpjes.