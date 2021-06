En door met Durpskwis Liemt: ‘Het is nog steeds anticiperen en omdenken, ook nu er weer meer mag’

Hoewel hun populaire quizavond pas gepland staat voor vrijdag 5 november , is de groep direct na aankondiging van de versoepelingen weer samengekomen. ,,Dat moet wel”, aldus mede-organisator Karin van de Rijdt (38) uit Liempde. ,,Toen we onze durpskwis vorig jaar moesten annuleren was deze weliswaar helemaal klaar, maar dit betekent niet dat we nu alles klakkeloos hergebruiken.’’

,,Een deel van de vragen moet actueel zijn en de groepsopdrachten willen we toch zo ‘coronaproof’ mogelijk maken. We vragen niet aan tachtig mensen om op een bepaalde plek samen te komen. Mocht de 1,5 metermaatregel aan het eind van het jaar onverhoopt nog gelden, dan moet die wel te handhaven zijn tijdens de opdrachten die we bedenken.”

Het is op dit moment koffiedik kijken, beaamt Van de Rijdt. ,,November is nog ver weg. Op 1 september wil de overheid blijkbaar weer nieuwe versoepelingen in laten gaan. Om deze reden start onze inschrijving pas 8 september, zodat we op dat moment met de meest actuele richtlijnen rekening kunnen houden. Het blijft anticiperen. We zijn met elkaar voortdurend aan het ‘omdenken’ en dit blijft misschien nog wel heel lang zo.”

Dupskwis Liemt wordt al jaren georganiseerd door buurtvereniging Klein Hoekje/Nieuwe Wijk, maar inmiddels zijn mensen uit het hele dorp betrokken bij de organisatie. Op de avond zelf zijn er zo’n achthonderd deelnemers actief, verdeeld in teams van tientallen personen. Van de Rijdt: ,,Vorig jaar wilden we riskant gedrag niet stimuleren en natuurlijk willen we dat nog steeds niet. Wel vinden we het belangrijk om iets te bieden waar mensen naar uit kunnen kijken.”

Iedereen staat te popelen

Dat iedereen ontzettend graag wil, is wel duidelijk. Het Oktoberfest van het Liempdse muziekgezelschap De Kromploegers vindt al op 25 september plaats, trekt een paar duizend feestgangers én is al uitverkocht. ,,Wij kunnen tijdens onze durpskwis straks niet controleren of iedereen mondkapjes draagt en voldoende afstand houdt, mocht dat nog verplicht zijn. Iedereen staat te popelen, deelnemers en organisatie. Laten we dan ook samen de verantwoordelijkheid nemen.”