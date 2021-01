En nu schuift INbox ineens aan bij coalitievorming Boxtel

BALANS (zeven zetels) en Combinatie95 (vijf) praten sinds eind november over die nieuwe coalitie. INbox (één zetel) is gevraagd als derde deelnemer.

Vorige week nog geen gesprekspartner

Drieduizend kiezers

INbox is een van de verliezers van de verkiezingen van 18 november en haalde ternauwernood één zetel. De partij zit sowieso in een neergaande lijn. In 2002 haalden Werknemerslijst en Boxtels Belang (die in 2014 opgingen in INbox) nog vijf zetels, bijeengebracht door ruim drieduizend kiezers.