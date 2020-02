En toen stond alleen de gevel van Maria-Hoeve nog overeind

Met flinke happen van de grijper gaat de oude boerderij Maria-Hoeve in Schijndel tegen de vlakte. Het gaat nu heel rap. Maar dat geldt niet voor de kopgevel van de Maria-Hoeve, die dienst deed als boerderij en later als kantoorpand van de congregatie Zusters van Liefde. De gevel staat fier overeind, weliswaar flink gestut. Op deze plek aan de Pastoor van Erpstraat verrijst later dit jaar een nieuwbouwplan met 39 appartementen. ,,We verwachten in mei te starten met de bouw", zegt Hein Geertsma, bedrijfsleider planontwikkeling bij Hoedemakers bouw en ontwikkeling uit Rosmalen.

Vrees voor sloop

In januari vreesde de welstandscommissie van de gemeente Meierijstad nog dat de kopgevel ook gesloopt zou worden om vervolgens te herbouwen. Commissieleden waren vooral bang dat de historische gevel niet in originele staat zou terugkeren, waarbij zij zich baseerden op tekeningen van de architect. ,,Het is altijd onze bedoeling geweest om de gevel te behouden", zegt Geertsma.



,,Maar we wisten niet zeker hoe stevig de gevel zou zijn. Uit onderzoek bleek dat de voorgevel goed genoeg is om 'm te behouden. De geveltekening van de architect week onbedoeld af van het origineel, maar we zouden 'm sowieso in oude staat laten terugkeren.” De boerderij is van 1935 en werd in de jaren vijftig verbouwd tot kantoren voor de zusters.



Pal achter de gevel komt een van de drie appartementengebouwen. De woningen gaan waarschijnlijk voor de zomervakantie in de verhuur, zo verwacht Geertsma. Het gaat om middeldure huurprijzen van rond 1000 euro per maand. Geertsma: ,,De sloop is nu bijna afgerond. Daarna starten we met de voorbereidende werkzaamheden, zoals aanleg van riolering en bouwwegen.”