En wéér vertrekt een manager uit 't Spectrum in Schijndel

SCHIJNDEL - Het bestuur van 't Spectrum in Schijndel dacht met de komst van manager Maartje van der Schoot dat het eindelijk rustig zou worden in het cultureel centrum. Die rust bleek van korte duur, want ook deze manager gaat 't Spectrum verlaten. Om persoonlijke redenen, wil ze slechts kwijt.

Van der Schoot is al de vierde manager die vertrekt bij 't Spectrum sinds 2016. Hans Fassbender vertrok vier jaar terug na onvrede met het bestuur, zijn opvolger Sylvia Rutten deed begin 2019 hetzelfde. Zij leefde in onmin met voorzitter Leo van Rozendaal. En ook interim-manager Berry Fransen verliet het centrum aan de Steeg, hij koos voor een andere baan in het Bossche Theater aan de Parade.

Eind 2019 trad Maartje van der Schoot aan als nieuwe algemeen manager. ,,Mijn eerste taak wordt het terugbrengen van de rust", gaf ze destijds aan. Deze week kreeg het personeel te horen dat ook zij gaat vertrekken. Eind januari 2021 loopt haar contract af en dat gaat zij niet verlengen. Van der Schoot benadrukt dat haar vertrek om privéredenen is.

‘Het personeel verdient rust’

Volledig scherm Leo van Rozendaal, voorzitter van 't Spectrum. © Robèrt van Lith/BD Het heeft volgens haar niet met het bestuur te maken, al bemoeit voorzitter Van Rozendaal zich volgens betrouwbare bronnen nog stevig met zaken op de werkvloer. ,,Ik wens 't Spectrum alle goeds toe voor de toekomst", aldus Van der Schoot. ,,Het personeel heeft de laatste jaren best wat voor de kiezen gekregen, dus zij verdienen rust.” Meer wil Van der Schoot niet kwijt over haar vertrek.

‘Echt jammer’

Leo van Rozendaal vindt het ‘spijtig’ dat Van der Schoot vertrekt. ,,Wij wilden graag met haar door, maar helaas wil ze dat zelf niet. Echt jammer. Maar het is niet anders, we zullen vooruit moeten.”

Van Rozendaal gaat nu eerst overleggen met het gemeentebestuur van Meierijstad. ,,We gaan kijken hoe we verder gaan. Zoeken we naar een manager met hetzelfde profiel of gaan we het profiel aanpassen?” Van Rozendaal is al sinds 2004 voorzitter van 't Spectrum en is nog niet van plan om te stoppen. ,,Ik overweeg wel eens om te stoppen, maar ik wil eerst een goede, stabiele situatie hebben.”

't Spectrum beschikt sinds 2018 ook over een cultuurpodium en werkt daarbij nauw samen met theater De Blauwe Kei in Veghel. Van der Schoot werkte eerder onder meer17 jaar lang in theater Markant in Uden.