Enige klompenmaker van Schijndel komt met schrik vrij

Kort na de oorlog telde Schijndel zeker 35 klompenfabrieken. Nu is er nog maar eentje: Van Kaathoven aan de Korteweg 7. Het had weinig gescheeld of deze klompenmakerij was vrijdag iets na 18.00 uur in rook opgegaan. Toch was er volgens eigenaar Hennie van Kaathoven (57) weinig aan de hand: ,,Ik denk dat er wat vuur uit de kachel is gevallen. Wij zaten net te eten. Het brandhout in de droogkamer van de klompen vatte vlam. Gelukkig heb ik brandblussers hangen, dus ik ben zelf aan het blussen gegaan. Mijn vrouw belde voor de zekerheid de brandweer. Die is nog wel gekomen, maar de brandweer hoefde alleen nog maar na te blussen.”