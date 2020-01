Enkel materiële schade na botsing tussen twee personenauto's op A2 bij Boxtel

Nieuwe soort vinvis ontdekt: schedel te kijk bij Oertijdmu­se­um in Boxtel

13 januari BOXTEL - Deskundigen hebben een nieuwe soort vinvis ontdekt. Een schedel van dit dier, dat maar liefst acht miljoen jaar oud is, ligt nu te kijk bij het Oertijdmuseum in Boxtel. Het is de oudst gevonden soort in de wereld, die nu bekend is.