Enquête Boxtel is ingewikkeld, maar gaat niet op zwart

De digitale enquête waarin inwoners van Boxtel hun zegje kunnen doen over hoe de gemeente in de toekomst het schaarse geld moet besteden, zou zijn doel voorbij schieten. Te moeilijk. Een voorstel om er daarom mee te kappen, kreeg evenwel dinsdagavond geen meerderheid in de gemeenteraad.

Sinds vorige week hebben 157 inwoners van Boxtel zich aan de digitale enquête op de gemeentelijke website gewaagd. Via de lange reeks vragen over een groot aantal onderwerpen peilt de gemeenteraad de mening van inwoners over hoe in de toekomst het schaarse geld uit te geven. Boxtel heeft niet veel te makken en dus is een ‘heroverweging’ van gemeentelijke taken en uitgaven noodzakelijk. In de loop van dit jaar hakt de gemeenteraad knopen door. De mening peilen van de inwoners is het begin van de discussie.

De enquête is evenwel ingewikkeld, niet toegankelijk en niet gebruiksvriendelijk. Soms sturend en zelfs suggestief, aldus stelden dinsdagavond in de gemeenteraad de fracties van CDA, PvdA/GroenLinks en SP. ,,Wij betwijfelen of dit effectief is. Meedoen is allesbehalve eenvoudig, inloggen levert problemen op. En er is geen enkele manier om suggesties te doen”, aldus Vera Brouns (CDA) namens de drie partijen. Die het voorstel deden per direct de site op zwart te zetten en aan de slag te gaan met een nieuw plan.

Andere partijen deelden de mening dat de enquête weliswaar niet de schoonheidsprijs verdient, maar dat stopzetten van het proces niet wenselijk is. ,,Want onze financiële situatie maakt dat er vaart nodig is”, aldus Mariëlle Wijffelaars (D66). Ook Mariëlle van Alphen (BALANS) meldde de klachten herkenbaar te vinden. ,,Het is een tsunami van tekst, appels worden met peren vergeleken en inderdaad, mensen missen de mogelijkheid om suggesties te doen.” Stoppen ging Van Alphen, en uiteindelijk de meerderheid van de raad, echter te ver. ,,Wel werken aan verbeteringen waar kan.”

Burgemeester Ronald van Meygaarden meldde dat er bij de gemeente tot nu toe negen klachten over de enquête zijn binnengekomen. ,,Wij zullen er alles aan doen het onderzoek zo goed en breed mogelijk onder de aandacht te brengen bij de inwoners. Nu hebben 157 mensen meegedaan, ons streven is dat tot eind deze maand 2500 mensen hem invullen. Dat zou je dan representatief kunnen noemen.”