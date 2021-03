Enquête mislukt, hoe moet Boxtel nu de inwoners laten meepraten?

BOXTEL - Nu de grootscheepse enquête een fiasco is geworden, komt het CDA met nieuwe ideeën om inwoners van Boxtel bij de discussie over de financiële toekomst van de gemeente te betrekken.

Een enquête met tientallen ingewikkelde vragen en stellingen over de financiële toekomst van Boxtel, heeft niet gebracht wat de gemeenteraad ervan verwachtte. Amper deelnemers en dus een uitkomst die niet bruikbaar is. Het CDA wil het daarom alsnog over een andere boeg gooien. ,,Want wij hechten heel veel belang aan de mening van onze inwoners over welke kant we met Boxtel in de toekomst op moeten”, aldus de christendemocraten in schriftelijke vragen aan het college.

Ideeënbus...

Het CDA oppert daarom om snel (digitaal) in gesprek te gaan met groepen inwoners en organisaties over bijvoorbeeld welke taken de gemeente in de toekomst wel en welke niet moet uitvoeren. ,,We zouden ook in gemeenschapshuizen en wijkcentra briefkaarten kunnen neerleggen waarop inwoners hun mening geven. Wat ze willen houden en wat ze kunnen missen. Die briefkaart kan vervolgens in een ideeënbus worden gestopt.”

Boxtelaren zouden bovendien de mogelijkheid moeten krijgen via mail of brief op een laagdrempelige manier een mening kenbaar te maken. Sowieso wil het CDA de uitkomst van de enquête niet weggooien, zoals het college heeft besloten. ,,353 mensen hebben meegedaan. Wij willen in ieder geval weten wat die vinden.”

‘Met kritiek is niks gedaan’

Eerder al kwam onder meer de SP met voorstellen om meer te doen aan ‘inspraak ‘ dan alleen via de enquête. De socialisten stelden voor mensen direct aan te schrijven, zeker kwetsbare groepen, en ook instanties als bibliotheek, KBO, verenigingen en jongerenwerk te betrekken om zo meer doelgroepen te bereiken.

,,Allemaal in de wind geslagen”, aldus de SP in ook schriftelijke vragen aan het college over de kwestie. ,,Ook met onze kritiek op het onderzoek is niets gedaan en nu gooit u het resultaat ook nog eens weg. Dat is minachting van de burgers die de vragen wel hebben beantwoord.”

De SP wil van het college weten hoe het tot het besluit is gekomen de uitslag te negeren en ook waarom met suggesties ter verbetering niets is gedaan. Die antwoorden moeten er wat de SP betreft voor 30 maart zijn. Dan praten college en gemeenteraad over hoe verder met de discussie rond de toekomst van Boxtel.