Enthousiasme is er voor seniorenbus, nu de centjes nog

BOXTEL - Een seniorenbus is in plaatsen als Vught en Sint-Michielsgestel al een succes. Een werkgroep ijvert er voor om dit vervoer ook in Boxtel van de grond te krijgen.

60.000 euro is er nodig om de komende twee jaar een busje speciaal voor senioren door Boxtel te laten rijden. Betaalbaar vervoer (1,50 euro enkele reis) van deur tot deur waaraan grote behoefte is. De begroting is echter moeilijk rond te krijgen.

De kas is tot nu toe alleen door de Rabobank (toezegging van 10.000 euro) enigszins gespekt. ,,We geven de moed echter niet op", zegt Kees de Waal, voorzitter van de werkgroep Seniorenbus Boxtel. Hij is inmiddels in gesprek over financiële steun met het Oranjefonds en de stichting Sjef van de Laar, die organisaties in Boxtel ondersteunt die zich inzetten voor ouderen.

Van winkel tot fysio

,,Een bus zoals wij die voor ogen hebben verruimt de mogelijkheden voor ouderen die zelf niet meer kunnen rijden. Veel mensen willen wel, maar kunnen niet en komen voor bijvoorbeeld de regiotaxi niet in aanmerking. Wij merken en horen dat er vraag is naar vervoer van deur tot deur. Naar winkels, maar ook naar dagbesteding of de fysiotherapeut", aldus De Waal.

60 mille heeft de werkgroep nodig voor twee jaar zekerheid. ,,Dat is ook een periode waarin je vaste voet onder de grond krijgt. Bestaansrecht kunt bewijzen." Niet dat De Waal bang is dat er geen behoefte aan zou zijn. ,,Dat wordt in bijvoorbeeld Vught bewezen. Daar rijden inmiddels vier busjes."

Ongeduldig

Een beetje ongeduldig is de werkgroep, onderdeel van Ouderen in Regie, inmiddels wel. ,,We zijn al enige tijd bezig. Hebben ook een prima ondernemersplan, maar slagen er maar niet in voldoende geld bijeen te krijgen." Ook een poging bij de gemeente Boxtel slaagde niet.

Bij het Oranjefonds en de stichting Sjef van de Laar hoopt De Waal op meer succes. ,,Het enthousiasme is er. Wij draaien straks geheel op vrijwilligers. Kantoorruimte is ook geen probleem. Maar wij willen wel eerst financiële zekerheid voordat we de zaak verder uitwerken."