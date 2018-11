Enthousiasme over huidige opzet eetpunt in Elisabethsdael, al kunnen er meer eters bij

Stichting Broodnodig, een ideële stichting die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt en dagbesteding biedt, runt het eetpunt sinds begin september. Daarvoor was er lange tijd onduidelijkheid over de toekomst. Dat begon met de verkoop van het residentiehuis door Zorggroep Elde aan woonstichting St. Joseph. Uiteindelijk opperde de stichting Ouderen in Regie afgelopen september om met Broodnodig in zee te gaan. Sindsdien wordt er ook weer vers gekookt in Boxtel.