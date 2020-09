Enthousiasme over nieuw Mercuriusplein, maar ook nog zorgen

BERLICUM - Blauwe zone, 136 parkeerplaatsen, extra groen met blokhagen en taxusbollen. En zelfs een mooie fontein die vooral in trek zal raken bij spelende kinderen. Het nieuwe ontwerp voor het Mercuriusplein is er. Maar wat vinden een aantal gebruikers van het plein ervan?

De volwassen gleditsia’s (bomen) vlakbij de winkels in de plint van het Mercuriusplein blijven staan. Maar voor de rest gaat het plein in Berlicum flink op de schop. Wat vooral opvalt in het ontwerp, dat na carnaval 2021 gestalte krijgt, is dat een aantal parkeerplaatsen zijn geschrapt. Zoals die recht voor de deur van de winkels in de rij van de Regiobank, maar ook die voor de deur tussen de Zeeman en de Jumbo.

Minder veilig

Met dat laatste is René Wijgergangs van de boek- en kantoorboekhandel Mieke Wijgergangs niet zo blij. ,,Ik zeg dat niet alleen voor mezelf. Want steeds meer mensen sjouwen met pakketjes van webwinkels die ze bij mij op komen halen. Maar het lijkt me ook een probleem voor de bezoekers van de Jumbo die met hun winkelwagentjes een deel van het plein over moeten. Op de plek van de weggehaalde parkeerplaatsen hier voor de deur komt nu de rijrichting van de auto’s te liggen. En juist dat zou ik niet gedaan hebben. Want dat maakt het minder veilig. Vooral voor kinderen.”

Hoop op plan Jumbo

Voor de rest is Wijgergangs enthousiast over de plannen. ,,Blauwe zone is prima. We willen allemaal dat er zoveel mogelijk plekken zijn voor mensen die bij ons boodschappen doen. Dan moet je langparkeerders weren. En er zit meer groen in het nieuwe ontwerp. Het is ‘s zomers op het plein snoeiheet. Dus extra groen, en zeker die fontein, dat zal het een stuk leuker maken. Meer een verblijfsgebiedje. En dus aantrekkelijk. Ik hoop dat Jumbo nog mag uitbreiden. Dan zijn we meteen voor een deel van de leegstand in de winkelrij verlost. Met de Aldi aan de overkant en meer appartementen erbij wordt het geheel echt fraai, denk ik.”

Zorgen over boom

Henk Vos van Eetpaleis ‘t Vosje bij de rotonde Sassenheimseweg/Mercuriusplein vindt het ook een mooi plan. ,,Maar, dat ze hier voor de Regiobank de parkeerplaatsen weg doen, dat vind ik heel jammer. Dat zijn juist plekken waar mensen snel even parkeren om bij ons hun maaltijden op te halen. Jammer is ook dat de grote boom bij ons terras blijft staan. Dat is echt een viespeuk. Elke twee tot drie dagen moeten we met de bladblazer rond en zit alles onder kleine blaadjes. Ik had daar graag een ander type boom voor teruggezien.”

Terras wat groter zou mooi zijn

Ook over terrasplekken maakt hij zich nog wel zorgen. ,,Naast ons wil de pizzeria ook een terras. Daarom zou ik evenwijdig aan de Sassenheimseweg nog wel een stukje terras bij willen. En laadpunten voor elektrische fietsen héél dicht bij ons pand, daar ben ik ook een voorstander van. Wij krijgen veel klanten die een fietstochtje maken. En van hen heeft een flink deel elektische fietsen bij. Ik had begrepen dat die laadpunten meer aan de overkant van de weg zouden komen bij Smaakvol.”

Zorg om leegstand

Ontwikkelaar Ronald Geurts, de onder meer De Uitkijk liet bouwen op het Mercuriusplein, ziet de nieuwe inrichting graag komen. ,,Prima plan. Maar ik maak me vooral zorgen over de leegstand bij de winkelpanden. Straks heb je een mooi plein maar veel lege winkels. Dat is echt een zorgenpunt. En alleen de vastgoedeigenaar vragen om lagere huren, daar kom je er niet mee. Er is goed ondernemerschap nodig om in deze tijd een winkel aantrekkelijk te maken voor het publiek.”