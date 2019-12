Er gebeuren té veel ongelukken op kruising in Boxtel 'waar een straaljager kan landen’

Volgens Van Wanrooij zat er een tegenstelling in de woorden die Bremmer gebruikte. ,,Want u zegt dat iedereen de kruising kent. Kennelijk is dat niet zo, want dan zouden er toch wat minder ongelukken gebeuren." De wethouder betitelde de kruising als een vreemd fenomeen. ,,Want in feite gaat het om een zeer overzichtelijk punt. En toch zien mensen elkaar niet of in ieder geval te laat."

Theorie

Van Wanrooij echter is ook realist genoeg om te begrijpen dat die uitleg niet afdoende was. Te meer daar het de afgelopen dagen twee keer kort achter elkaar 'raak' was op de kruising. ,,Theorie is een, de praktijk is doorgaans weerbarstiger. Maar wat de oorzaak is van de ongelukken? Misschien de zoninval of wellicht het feit dat het kruisingsvlak ietwat is verhoogd waardoor het zicht niet optimaal is."