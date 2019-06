Er gloren betere tijden voor de bibliotheek in Sint-Michielsgestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Babel, de organisatie die ook de bibliotheken in Sint-Michielsgestel en Berlicum runt, kan later dit jaar uitkijken naar een ruimer financieel jasje. Een meerderheid van de gemeenteraad wil na jaren van bezuinigen in de begroting van 2020 weer wat meer geld uittrekken voor de bibliotheken.

Het heeft er alle schijn van dat Babel, de opvolger van Bibliotheek De Meierij, wat meer financiële armslag krijgt voor de bibliotheken in Berlicum en de nieuwe bibliotheek in de Meander (de opvolger van De Brenthof). De politieke partij DorpsGoed lanceerde bij de behandeling van de kadernota deze week een motie om de komende jaren structureel meer geld uit te trekken voor het bibliotheekwerk in De Meander in Gestel en Den Durpsherd in Berlicum.

Minder dan acht euro per inwoner voor bibliotheek

Mariska Sturkenboom (DorpsGoed) maakte handig gebruik van een signaal dat wethouder Lianne van der Aa eerder gaf. Die vertelde onlangs dat als gevolg van de kerntakendiscussie van een paar jaar geleden de bezuinigingen op de bibliotheek inmiddels zeer voelbaar zijn. Dat staat ook te lezen in een raadsinformatiebrief over de bibliotheken die het college van Sint-Michielsgestel naar de raad stuurde. Boxtel geeft jaarlijks 16,73 euro per inwoner uit voor de bibliotheek, Vught 20,08 euro en Den Bosch 20,66. Sint-Michielsgestel moet het volgend jaar met minder dan acht euro per inwoner doen.

Quote Taal en informatie zijn cruciaal in het leven van elk mens Mariska Sturkenboom, DorpsGoed

Sturkenboom: ,,De bibliotheken vinden wij erg belangrijk. Zeker nu de nieuwe bieb zo centraal in De Meander is gekomen. Taal en informatie zijn cruciaal geworden in het leven van elk mens. Dat zien we bij de inburgering van nieuwe Nederlanders en bij kinderen die in deze informatiemaatschappij opgroeien. Daarom willen we extra geld voor de bibliotheken in de begroting. Ook voor bibliotheekvoorzieningen in Gemonde en Middelrode.”

Niet voor de muziek uitlopen

Tijdens de discussie over extra geld voor de bieb, noemde Sturkenboom een bedrag van 50.000 euro extra. Maar later liet ze dat bedrag weer varen, in de wetenschap dat zij ook niet precies weet hoeveel Babel nodig heeft om de bibliotheken goed te kunnen exploiteren. Sommige raadsleden van de PPA onder meer vonden dat de motie van Sturkenboom voor de fanfare uitloopt. ,,Er worden nog prestatie-afspraken gemaakt met Babel over de bibliotheekvoorzieningen op de scholen in Gemonde en Middelrode en over De Meander en Den Durpsherd. Kom daar dan bij de begroting 2020 in het najaar op terug”, was het oordeel.