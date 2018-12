Er Is Er (bijna) Eendje Jarig wint Bokselse kwis

Energie­club Meierij­stad heeft nieuw bestuur

10:37 SCHIJNDEL - De Energie Coöperatie Meierijstad in oprichting heeft een nieuw bestuur. Vanaf 1 januari 2019 spreidt de Energie Coöperatie Schijndel haar vleugels uit over de hele gemeente en verandert de naam in Energie Coöperatie Meierijstad, zoals al eerder gemeld werd in het Brabants Dagblad.