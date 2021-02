Er raast meer verkeer door Middelrode naar de N279

Er is geen geld om alle wegvakken nu aan te pakken. Eerst wordt het Mercuriusplein gedaan. Er wordt samen met bewoners straks wel gepraat over plannen voor de toekomst. Later zouden steeds delen van verbeteringen aan de as Berlicum-Middelrode kunnen worden uitgevoerd.

Sint-Michielsgestel heeft er nog geen zicht op wanneer de doorgaande weg vanaf de Wamberg net buiten Berlicum tot aan de Kapelstraat (met aansluiting op de N279) aangepakt kan worden om de afwikkeling van het verkeer, mogelijke geluidsoverlast en de leefbaarheid van de bewoners in Berlicum en Middelrode te verbeteren. Dat staat te lezen in een raadsinformatiebrief die de gemeente aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Extra verkeer door Middelrode naar N279

Uit verkeersonderzoeken van Goudappel Coffeng uit 2017 en 2019 blijkt dat het doorgaande verkeer in Berlicum in ieder geval heel wat is afgenomen in de ochtend- en avondspits. Daar staat tegenover, door een extra telling te houden in 2019 in Middelrode, dat duidelijk werd dat daar juist meer verkeer door het dorp richting Kapelstraat rijdt om naar de verbrede N279 te kunnen.

Het viaduct bij de N279 aan de Runweg in Berlicum. De verbrede N279 heeft gevolgen voor verkeerstromen in Middelrode en Berlicum.

Met name vrachtverkeer is apart bekeken bij de tellingen. En daaruit blijkt dat er nog zo'n 150 vrachtwagens per dag door onder meer de Hoogstraat rijden op de ‘As Berlicum-Middelrode.’ Dat is een halvering ten opzichte van de situatie toen de N279 tussen Den Bosch en Veghel nog niet tot twee keer twee rijbanen was opgewaardeerd.

De hoek bij het Mercuriusplein waar de eerste werkzaamheden worden uitgevoerd.

Het Mercuriusplein gaat nu op de schop na carnaval. De voorbereidingen zijn in volle gang met het verleggen van kabels en leidingen. Maar dan is het geld ook op. Dus maakt de gemeente Sint-Michielsgestel nu geen aanstalten om snel met andere werkzaamheden te beginnen om bijvoorbeeld de as tussen en in de twee dorpen te veranderen in een 30-kilometerzone. Dat neemt niet weg dat Gestel ondertussen niet stil wil zitten. En dus komen er gesprekken met bewoners(groepen) om te praten over een wensenlijstje voor de nabije toekomst.

Geen geld voor hele traject

Wethouder Eric van den Dungen over de verkeersplannen: ,,Er is geen geld voor het hele traject. Dus zullen we straks de boel moeten opknippen in partjes. Toch willen we als een stip op de horizon in gesprek met bewoners. Dat kan gaan over fijnstof, verkeersveiligheid, leefbaarheid en alles wat naar boven komt tijdens de gesprekken. Een goed extern bureau gaat dat organiseren omdat we zelf ook een partij zijn in deze.”

Sanering woningen

Van den Dungen wil ook laten kijken naar slimme combinaties van maatregelen op de hele as. ,,We hebben nu 100 woningen in beeld om geluidsanering bij uit te voeren. Woningen isoleren is een manier om geluid terug te dringen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je door maatregelen uitvoeren aan de weg, veel geluid reduceert. Die plannen zouden we moeten combineren voor het beste effect voor alle inwoners.”