Ergernis over fout parkeren in Boxtel; extra controles gevraagd

Een laboratori­um vol ideeën voor Land­schapstriën­na­le 2020 bij Kienehoef in Rooi

7:12 SINT-OEDENRODE Een zaal vol ‘meedenkers’ in de Kienehof in Sint-Oedenrode vormden gisteravond een laboratorium vol ideeën om het landschap van de Meierij later dit jaar te kijk te zetten tijdens de Landschapstriënnale 2020 in het Van Gogh Nationaal Park.