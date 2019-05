Eric Kolen verhaalt over Maria in Gestel

Vliegende motoren in Schijndel

12:15 SCHIJNDEL - In de strijd om het Open Nederlands Kampioenschap Motortrial werd gisteren gereden op het parcours van Motor Trial Club Oost Brabant (MTCOB) Schijndel. Het parcours van MTCOB op de Vlagheide, uitgezet met zand, puin, bomen en diverse obstakels, telt acht en tien nonstops in vier ronden. De jeugd rijdt acht nonstops, de volwassenen 10, allebei in vier ronden. ,,Er wordt in verschillende kleuren gereden”, weet Thijn van der Heijden, voorzitter van MTCOB. ,,De moeilijkheidsgraad is per kleur verschillend, oranje is het moeilijkst, daarna volgen geel, rood, blauw, wit en groen.”