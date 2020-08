Eric van den Broek lijsttrekker voor SP Boxtel

UPDATE Dood Jack de Vlieger: vakbond in shock, Pv­dA-voorganger intens verdrietig

23 augustus SINT-MICHIELSGESTEL - Jack de Vlieger, die zaterdag door een misdrijf om het leven kwam, was sinds een jaar namens de PvdA raadslid in Sint-Michielsgestel. Wat er zich in de woning heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.