Eric Vloeimans speelt met Haarense harmonie

HAAREN - De gelauwerde jazz-trompettist Eric Vloeimans treedt 8 september op in Haaren, met het lokale harmonieorkest van Sint Gregorius. Dat gebeurt op een aparte locatie, in een kas. Ook de Haarense zangeres Marleen Achten staat op het podium tijdens het middagconcert.

De Haarense muziekvereniging kon via een lid dat Vloeimans persoonlijk kent gemakkelijk contact met hem leggen. Het contract was daarna snel geregeld, aldus voorzitter Addy Slaats. Vloeimans, die wel vaker kiest voor bijzondere samenwerkingen, komt diverse keren repeteren met de Haarense harmonie. Hij studeerde muziek in Rotterdam en New York, trad en treedt op met tal van grootheden uit de jazz-wereld, maar werkte ook samen met Armin van Buuren en het Nederlands Symfonie-orkest. De trompettist won tal van onderscheidingen, zoals de Boy Edgar Prijs, de Bird Award, de Gouden Notekraker en de Muziekprijs 2016 van het Prins Bernhardfonds.

Quote We willen mensen laten ervaren wat we allemaal in huis hebben. Ruud Schoenmakers, bestuurslid Sint Gregorius

Akoestiek

De keuze voor de locatie, een kas van Groencentrum J. van de Wiel aan de Oisterwijkseweg, is genomen omdat de muziekvereniging er op 8 september een bijzondere ervaring van wil maken, aldus bestuurslid Ruud Schoenmakers, kartrekker van dit evenement. ,,Sommigen kennen ons misschien alleen van onze bijdrage aan de jaarlijkse Dodenherdenking. Anderen van concerten in Den Domp of een concertzaal. We willen mensen laten ervaren wat we allemaal in huis hebben en wat de toegevoegde waarde van onze vereniging is in Haaren en omgeving.”

En dat doet de vereniging in een verrassende omgeving. Met de akoestiek in de kas zit het wel goed, stelt Schoenmakers. ,,We hebben ons trouwfeest ook in een glazen kas gevierd en dat ging helemaal goed met de band; het geluid was top. Daarnaast wordt de ruimte sfeervol en met veel groen aangekleed wat de akoestiek alleen maar verbetert.”

Sinds 1875

Muziekvereniging Sint Gregorius uit Haaren is opgericht in 1875 en is sinds 1999 een harmonieorkest. Dat speelt sinds 2007 in de Superieure Afdeling, tegenwoordig de Eerste Divisie. Het orkest telt ongeveer veertig leden. Tijdens het concert op 8 september, aanvang 14.00 uur, treden Eric Vloeimans, Marleen Achten en het orkest zowel apart als gezamenlijk op. Kaarten kosten 12,50 euro en zijn vanaf zaterdag 20 juli onder meer te koop in Den Domp in Haaren, via de website van de muziekvereniging, bij Op je Best Kleding & Schoenen, Cafetaria & Eethuis D’n Brekel, Pannekoekenhuis Belveren, Boomkwekerij-Groencentrum J. van de Wiel en Slagerij & Traiteur J.P. van de Wiel.