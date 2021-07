Eritrese vrouwen leren ’t liefst in de praktijk; pinnen uit de muur en één plus één gratis

BOXTEL - Hoe kun je het best geïntegreerd raken in de Nederlandse samenleving? Door naar de winkel te gaan. Een groep Eritrese vrouwen uit Boxtel weet er alles van. Met dank aan de Lions Club Boxtel Belles Amies.

Gezellig pratend en lachend zitten ze in de achtertuin van een huis aan de Burgakker in Boxtel. De groep van zes Eritrese vrouwen, normaal zijn er acht aanwezig, gaat van daaruit wekelijks op pad om dagelijkse gewoontes in Nederland te ontrafelen. Naar de winkel, ov-kaart opladen. ,,Ze zijn bezig met de echte basis, dus de kennis die je moet hebben vóórdat je aan een inburgeringscursus begint”, verklaart Helma Willems, vrijwillig begeleidster van de groep.

Quote Je leert dingen het allerbest door ze gewoon te doen Helma Willems, vrijwillig begeleidster

‘Inburgeringscursus te moeilijk’

,,De inburgeringscursus is voor veel mensen te hoog gegrepen”, legt Willems uit. ,,Daarom zijn we een pilot gestart om een soort vóórcursus te geven. Je leert dingen het allerbest door ze te doen. Gewoon kijken wat er wordt bedoeld in de winkel met de slogan ‘één plus één gratis’.” Daar is tolk en medebegeleidster Leila Yemane het mee eens. ,,Ik legde iemand uit hoe hij moest pinnen, maar hij kon het zich gewoonweg niet voorstellen: een kaartje in een muur. Dat moet je dus voordoen.”

Volledig scherm De vrijwilligers met een aantal vrouwen uit Eritrea. © Roel van der Aa

Hoe kwam deze pilot tot stand? ,,Dertien jaar geleden vluchtte Leila naar Nederland”, vertelt Jacqueline van Laarhoven van Belles Amies. ,,Ze kwam bij ons praten en haar verhaal trof me zo diep dat ik graag iets wilde doen. Ik was toen nog voorzitter van de Belles Amies en zocht een goed doel waar we dat jaar aan konden doneren. Dat is deze pilot geworden. Want Leila is zzp’er. Haar schoorsteen moet ook roken.”

Quote Ik leer veel en zou willen dat dit langer duurt Villa Kahsay, deelneemster

Zelfvertrouwen en trots

De pilot slaat goed aan. ,,Ik leer veel en zou wel willen dat het langer duurt”, laat deelneemster Villa Kahsay weten. De andere vrouwen knikken instemmend. Tolk Leila is tevreden over ‘haar’ groepje. ,,Ze krijgen zelfvertrouwen en hun kinderen zijn trots op hen. Het heeft een gunstig effect op het hele gezin. Hierna zou ik wel weer zo’n groep willen.” Ook Willems wil dat wel. ,,Met dit concept zouden we bijvoorbeeld ook naar Vught en Den Bosch kunnen.”

Mooie boodschap

,,We hebben nu een programma met onderdelen als voeding, gezondheid, school, veiligheid. Als de vrouwen behoefte hebben aan een ander thema doen we dat. Zíj geven aan wat ze nodig hebben.” Willems heeft een mooie boodschap voor de deelneemsters aan de pilot. ,,We zijn bezig om een plek in het Taalhuis hier in de Boxtelse bieb te krijgen, zodat jullie als groep kunnen doorgaan”, deelt ze mee. ,,Negentig procent kans dat het gaat lukken.” En hoe luidt de opdracht voor volgende week? Leila Yemani glimlacht. ,,Ze gaan winkelfolders bekijken en letten op kortingen. Volgende week gaan we naar die winkels toe. Heel nuttig!”