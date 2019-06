Erp wacht grote verkeersdrukte door festivals Harmony of Hardcore en 7th Sunday

Het wordt sowieso druk in Erp komend weekeinde. De festivals Harmony of Hardcore (zaterdag 8 juni) en 7th Sunday (zondag 9 juni) gaan voor tienduizenden verkeersbewegingen zorgen. ,,Maar we stellen alles in het werk om een verkeersinfarct te voorkomen", zegt Willem de Louw, coördinator namens de politie voor evenementen in de gemeente Meierijstad. ,,We moeten voorkomen dat het chaos wordt.”



Dit jaar wordt het extra druk omdat de N616, de doorgaande weg in Erp, is afgesloten. De organisatie verwacht 35.000 bezoekers op zaterdag en 40.000 op zondag. ,,Dat zijn dus 70.000 verkeersbewegingen op zaterdag en 80.000 op zondag. Veel meer dan op Paaspop, want daar verblijven ruim 10.000 gasten op de camping.”