Erry biedt fotosessie in kerststijl aan voor gezinnen met smalle beurs

Erry Dortmans (62) is deze dagen druk met het creëren van mooie settings voor fotoshoots. Dat doet de fotografe uit Nijnsel in de Kerstherberg Thuis in Rooi op de Markt van Sint-Oedenrode, een ontmoetingsplaats voor kwetsbare mensen. ,,Er zijn straks drie settings. Een in kerststijl, dus met onder meer een kerstboom en cadeaus. Een in de stijl van Rembrandt en Johannes Vermeer. En een in een oude barok-opstelling.”