Ervaar het boerenleven van vroeger bij B&B Het Elderbroek in Schijndel

ZOMERSERIEVind je overnachten in een standaard hotel of stacaravan te gewoontjes? Wat dacht je van slapen in een eeuwenoude cultuurhistorische boerderij?

SCHIJNDEL - „Dáár op die plek stond vroeger een rij koeien. Aan de andere kant idem dito. Tussenin een voederbak”, zegt Ine Schouten-Van Kasteren (64) die samen met echtgenoot Jos Schouten (67) eigenaar van de Bed & Breakfast Elderbroek in het buitengebied van Schijndel is.

„Deze grote gezamenlijke ruimte, tussen het voor- en achterhuis, heeft diverse functies. Je kunt hier rustig vergaderen of voor mijn part een teambuildingsactiviteit organiseren. Ook fungeert de ruimte als eetzaal waar je onder meer kunt ontbijten. Een goed stevig Brabants ontbijt, hè!”.

Quote Een atlas op tafel zodat gasten uit de hele wereld kunnen tonen waar ze vandaan komen Jos Schouten , eigenaar bed & breakfast Het Elderbroek

In de ruimte is ook een keuken en staan twee kingsize kerkbanken, verkregen via Marktplaats. Op tafel slingert een atlas rond. „Dan kunnen onze gasten, uit de hele wereld laten zien waar ze vandaan komen. Ik ben nooit te beroerd om de Schouten-eilanden aan te wijzen”, vertelt Jos bijna triomfantelijk.

Antiek

De voormalige boerderij met typische (groene) luiken, die deels bedekt is met riet, is antiek. Het exacte bouwjaar is onbekend, mogelijk is dat ergens in de eerste helft van de 18de eeuw. De oude houten (steun)balken die je her en der aantreft vormen een tastbaar bewijs. Aan de buitenkant zijn de cijfers 1919 zichtbaar. Dat jaar was er een verbouwing.

Meneer pastoor

„Een groot deel van mijn familie is hier geboren, in kamer 1 van het voorhuis. Mijn moeder Dineke en haar zeven kinderen van wie ik de jongste ben. En ome Janus”, vervolgt Ine. „Daar was ook de voordeur die slechts voorbehouden was aan de dorpsnotabelen onder wie meneer pastoor. Later sliep ik in kamer 2, in één bed met mijn zus Hannie.”

Vincent van Gogh

Bij kamer 1 en 2 is nog een eetruimte voorhanden. „Ik heb de lamp zojuist aangedaan. Kom Jos, we gaan even aan tafel zitten. Dan zul je zien wat Vincent van Gogh óók ooit geïnspireerd heeft.” Inderdaad, het schilderij De Aardappeleters openbaart zich plotseling! In het achterhuis, waar in het verleden niet alleen de koeien maar ook wat varkens vertoefden, is opgedeeld in kamers 3 en 4 beiden voorzien van een eigen badkamer.

Volledig scherm ."De eenpersoonsbedden zet je gewoon lekker tegen elkaar aan, mocht je het koud krijgen", aldus Ine Schouten. © Chris Korsten

Ine tot slot: „De eenpersoonsbedden zet je gewoon lekker tegen elkaar aan, mocht je het koud hebben. In 2010 zijn we gestart met verbouwingen in het voorhuis. Vijf jaar later kwamen het achterhuis en de gezamenlijke ruimte aan de beurt. Zélf wonen we bij de boerderij. Het is een huis uit 1967 waar we mijn ouders tot hun overlijden hebben verzorgd. Het laatste vee vertrok rond 1980.”

B&B Het Elderbroek (prijs vanaf 40 euro p.p) beschikt eveneens over een riante tuin mét zwembad, een vijver en een aardige plaatselijke fauna.