Esch aan de slag met dorpsvisie

De aanwezigen gingen in groepen aan de slag met vijf vragen: wat gaat er goed, wat niet, waarvan afscheid nemen, waaraan trouw blijven en wat is ondergewaardeerd? Daar kwam veel informatie uit. En de eensgezindheid bleek groot te zijn. Zo werd in alle groepen de saamhorigheid als trots genoemd, en de verkeerssituatie een punt dat aandacht verdient. Vervolgens gingen de aanwezigen aan de gang met vijf onderwerpen waarover ze zich zorgen maken. Het thema was: waar moet Esch staan in 2035?