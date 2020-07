Esch baalt van stagnatie rond opknappen Leunisdijk

ESCH - De Leunisdijk, een belangrijke doorgaande weg in Esch, is al jaren hard toe aan groot onderhoud. Dat lijkt er aan te komen. Maar Esch is er niet gerust op.

Het opknappen van de Leunisdijk in Esch is dringend nodig. Dat stelde de gemeente drie jaar geleden al. ,,Maar we weten nog altijd niet waar we aan toe zijn en wanneer het werk eindelijk begint”, zegt voorzitter Adri Verbruggen van Platform Esch’ Perspectief. De gemeente Haaren is er klaar voor, maar moet nog wachten op een besluit van de provincie, aldus wethouder Martien Vromans (CDA).

,,De bewoners van de Leunisdijk is al begin 2019 beloofd dat het werk snel zou beginnen. Maar nu is er nog niks duidelijk, terwijl de toestand van het wegdek al jaren uitermate slecht is en voor overlast zorgt”, stelt Verbruggen.

Forse kostenstijging

Dat vinden ook burgemeester en wethouders én de gemeenteraad van Haaren. De raad moest vorige week een laatste hobbel aan Haarense kant nemen. De begroting voor de opknapbeurt van de weg stamde uit 2017 en bleek verre van accuraat. Er was zo’n zeven ton voor uitgetrokken, maar daar moet nu bijna eenzelfde bedrag bij gelegd worden. Dat komt onder meer omdat laagliggende rioolleidingen de klus bemoeilijken en materialen een stuk duurder zijn geworden. De gemeenteraad ging akkoord met die forse kostenstijging.

Volledig scherm Herman van Wanrooij: ,,Leunisdijk moet opgeknapt worden." © Gemeente Boxtel Maar omdat Haaren per 1 januari 2021 opgesplitst wordt, kan de gemeente niet meer zelf haar eigen portemonnee beheren. Daar gaan ook de vier buurgemeenten over die elk een dorp van Haaren overnemen. En dan moet ook de provincie nog akkoord gaan. Welnu, drie gemeenten hebben al ingestemd met de hogere kosten voor de reconstructie van de Leunisdijk in Esch. Maar Boxtel niet. En dat is nu net de gemeente die Esch er straks bij krijgt.

Slechte rioleringen

Boxtel is niet tegen de opknapbeurt - nieuwe bestrating, afwatering en verkeersveiligheid verbeteren - van de Essche straat, maar twijfelt over welke kosten er nog meer op die gemeente afkomen. Wethouder Herman van Wanrooij: ,,Uit de boedel van Haaren krijgen we straks 1 miljoen euro voor ondergronds werk aan rioleringen. Maar als we de Leunisdijk voor de komende decennia klimaat-proof willen maken, hebben we dat hele bedrag daarvoor al nodig. Als er dan elders nog slechte rioleringen liggen in Esch, die we snel aan moeten pakken, hebben we een financieel probleem. Haaren verzekert dat er elders in Esch geen slechte rioleringen liggen. Maar wij willen eerst een onderzoek en de bevestiging daarvan afwachten.”

Knoop doorhakken

Daarom moet de provincie de knoop doorhakken. Daarvoor heeft ze dertien weken de tijd, maar wethouder Martien Vromans (CDA) van Haaren verwacht die beslissing al binnen enkele weken. Daarna kan het karwei aanbesteed worden.

Als de uitverkoren aannemer meteen tijd in zijn werkplanning heeft, kan het werk in oktober beginnen. ,,,Wij hebben alle plannen en tekeningen klaar liggen”, zegt Vromans. Op een afkeuring van de provincie wil hij niet vooruitlopen. ,,Ik ben een optimistisch mens. En het werk aan de Leunisdijk is hard nodig.” Zijn Boxtelse collega Van Wanrooij is wat minder optimistisch over een snelle aanvang van het werk.