Esch heeft hogere dijken nodig bij Essche Stroom voor droge voeten

Plannen om de dijken te verhogen van de Essche Stroom ter hoogte van het dorp Esch hebben wat vertraging opgelopen, maar zijn nu toch aanstaande. Nieuwe inzichten over klimaatveranderingen en de effecten van hoosbuien brachten waterschap De Dommel ertoe om nieuwe berekeningen te maken voor hoe hoog de waterkering bij Esch moet worden.

Quote Beter nu in een keer hogere dijken dan over paar jaar terug komen voor opnieuw verhoging Hans Koekkoek, Waterschap De Dommel

Volgens projectleider Hans Koekkoek was de uitkomst van dat hydrologisch onderzoek dat de dijken nu op een aantal plekken tot dertig à veertig centimeter hoger worden gemaakt dan aanvankelijk gepland. En dat betekent geen halve meter hoger, maar tot wel negentig centimeter hoger. ,,Beter nu in een keer de goede aanpak dan dat we over een paar jaar weer terug moeten komen om de boel nog hoger te maken”, zegt Koekkoek.

Totale kosten 2,5 miljoen euro

Aanleiding voor de dijkverhoging is het hoogwater in 1995. Later zijn nog een paar keer kritieke hoge waterstanden gemeten. Tussen de Haarenseweg 18F en de huidige stuw wordt straks een damwand geplaatst. Om deze plek is er namelijk te weinig ruimte tussen de woningen en de Essche Stroom om een andere oplossing te kiezen. Die damwand wordt niet in de bodem getrild, maar wordt erin geduwd. Daarmee wordt eventuele trillingsschade aan woningen voorkomen. ,,Het gaat om ongeveer twee kilometer dijkverzwaring. De wanden worden voorzien van zand en met groen bedekt. De totale kosten schatten we op ongeveer 2,5 miljoen euro.”

Ook voor de huidige stuw komt er een nieuwe oplossing. De grotere stuw bij de Kollenberg wordt vervangen door een nieuwe, kleinere stuw bij De Ruiting. ,,Die grote stuw was afgestemd op de kanaalachtige inrichting van de Essche Stroom. Als we meer stroomopwaarts een nieuwe stuw leggen, kan die een flinke maat kleiner. Daarbij leggen we dan ook een soort by-pass die vissen kunnen gebruiken om stroomopwaarts te kunnen. Dat hoeft niet met een vistrap, maar kan met een klein meanderend beekje.”

Informatieavond

Het bestuur van het waterschap moet het plan nog goedkeuren. En de inspraak loopt nog. Vandaar dat er 17 april in De Es een informatieavond wordt gehouden over de plannen. ,,Daar vertellen we ook wat de overlast voor het dorp gaat inhouden en aan welke route voor het verkeer we denken. Want er moeten daar machines naartoe en natuurlijk zand- en kleitransporten en transport van damwanden.”