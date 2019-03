Esch ijvert voor beeld voor Zusters van de Goddelijke Verlosser

Liempdse parodie op SGP’er en Nashville-verklaring

11:37 BOXTEL - Inge van den Biggelaar en Roel Jongenelen uit Liempde hebben de smaak te pakken. Nadat ze amper een maand geleden al een carnavalsnummer uitbrachten over Emile Ratelband ('Voor altijd jong') , hebben ze nu een meezinger gemaakt over SGP-voorman Kees van der Staaij en de veelbesproken Nashville-verklaring, waarin conservatieve christenen van over de hele wereld homoseksualiteit afwijzen.