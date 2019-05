Esch kiest afscheidscadeau op Bierpompfeest

Burgemeester en wethouders van Haaren willen in totaal 40.000 euro beschikbaar stellen voor de vier kernen. In principe 10.000 euro per kern, maar als de initiatiefnemers in de dorpen onderling een andere verdeling maken is dat ook goed. Het voorstel moet nog wel goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Wat de kernen realiseren van het geld hoeft niet te verwijzen naar de opheffing van Haaren. De kernen mogen de komende tijd zelf bepalen tot welk afscheidscadeau ze komen.

Esschenaren kunnen morgen stemmen voor: 1. Een ontwerp voor een Essche slinger, die bij festiviteiten de Essche straten versiert; 2. Het ontwerp van een eigen dorpsreus. In Boxtel hebben ze bijvoorbeeld Jas de Keistamper. Misschien is het tijd voor een eigen REuSCH, stelt het organiserende clubje Esschenaren; 3. Een eigentijds ontwerp voor lantaarns langs het Smalledijkje. Het gaat om verlichting op zonnecollectoren die door een bewegingssensor alleen brandt als er wandelaars of fietsers zijn.

Inwoners van Esch hebben slechts één gelegenheid om te stemmen en dat is tijdens het Bierpompfeest.

Verbroedering

Dat verbroederingsfeest wordt elk jaar op Hemelvaartsdag gevierd en is een echte Essche traditie. In 1965 werd er een heus raadsbesluit over genomen. Daarin staat onder meer: ‘Ieder jaar wanneer de kastanjebomen bloeien zullen de nieuwe bewoners van Esch door het gemeentebestuur worden uitgenodigd rond de bierpomp samen te komen om een pul bier te drinken in aanwezigheid van de voltallige gemeenteraad, de plaatselijke geestelijkheid, de boerenkapel, het oudste lid en schilddrager van het Willebrordusgilde en afgevaardigden van de besturen van alle verenigingen’.