Esch krijgt een splinternieuwe ‘witte brug’ over de Essche Stroom

Man maakt harde val in smeerput tijdens klussen aan oldtimer in Haaren, moet gewond naar het ziekenhuis

19 april HAAREN - Een man is vrijdagmiddag gewond geraakt na een val in een smeerput in zijn garage aan het Uilenpad in Haaren. Hij was naar verluidt aan het klussen aan zijn oldtimer, toen hij in de put viel. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht.