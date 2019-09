Esch wil z’n eigen gang gaan, maar niet alleen

Eindelijk eensgezind­heid rond Haarendael

25 september HAAREN - Soms komt uit een drama toch iets goeds voort. Voor het eerst heeft een groot aantal betrokken partijen rond de tafel gezeten en de toekomst van landgoed Haarendael besproken. Ze lijken het eens te zijn. Het landgoed in Haaren werd op 31 augustus getroffen door een enorme brand waardoor een fors deel van het rijksmonument verloren ging. Sindsdien is de vraag: hoe nu verder? Dat hebben de partijen vandaag besproken. Ze zijn het eens over de prioriteiten voor Haarendael, dat zo’n belangrijke plaats in de Haarense gemeenschap in neemt.