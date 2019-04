Esdoorn bij Rabobank tegen de vlakte

Nieuwe partij na uiteenval­len Team: Lokaal Meierij­stad

9 april VEGHEL - Onder de naam ‘Lokaal Meierijstad’ is bij notariële akte een nieuwe politieke partij opgericht in de gemeente Meierijstad. De partij heeft vijf raadsleden in de gemeenteraad. Dit zijn Wern Van Asseldonk (Erp), Abdulkadir Evlek (Veghel), Will van Gerwen (Sint-Oedenrode), Marja van der Heijden (Zijtaart) en Pascal Timmers (Boerdonk). Fractievoorzitter is Pascal Timmers.